Consiglio comunale nuova seduta a Chieti | sul tavolo lavoro Ztl e videosorveglianza

Il consiglio comunale di Chieti si riunisce di nuovo nella sala consiliare della Provincia in corso Marrucino. La seduta prevede discussioni su questioni legate al lavoro, alle zone a traffico limitato e ai sistemi di videosorveglianza. La riunione si svolge in un contesto di confronto tra i rappresentanti dell’amministrazione e i consiglieri comunali. La sessione si concentra su temi che riguardano direttamente la gestione urbana e la sicurezza della città.

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Chieti con una nuova seduta convocata nella sala consiliare della Provincia, in corso Marrucino.All’ordine del giorno una serie di provvedimenti su temi amministrativi e regolamentari di rilievo.Tra i punti principali figura l’autorizzazione all’acquisto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Pratola Serra, Terra Nuova: “No alla seduta del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco. Atto grave contro le regole democratiche”Il gruppo consiliare denuncia: “Forzature istituzionali e mancato rispetto del regolamento mettono a rischio trasparenza e legalità” Il Gruppo... Gualdo, consiglio comunale sulla videosorveglianzaGUALDO TADINO - Il progetto esecutivo per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e per la lettura targhe (lpr), a disposizione della Polizia... Temi più discussi: Consiglio comunale: nuova seduta giovedì 2 aprile alle 19.15; Consiglio comunale. Nuova seduta il 13 aprile 2026.; Seduta del Consiglio comunale mercoledì 1 aprile 2026 ore 17.30 / Notizie / Novità / Homepage; Consiglio comunale, martedì 7 aprile la prossima seduta. Reggio Calabria, convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giornoIl Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per mercoledì 8 aprile alle ore 15 presso la Sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui ... strettoweb.com Silvi: Consiglio comunale sulle scuole, da ricollocare 114 alunniSono 114 gli alunni da ricollocare dopo la frana che a Silvi alta che ha causato la chiusura precauzionale di alcune scuole. Oggi consiglio comunale straordinario ... rete8.it Una "intuizione" delle opposizioni in Consiglio comunale: non si discute di Mussolini perché tanto è morto ma si pensa alla cittadinanza onoraria a Ida Dalser, ripudiata e fatta internare dal duce. Lo storico Francesco Filippi: "Un'operazione subdola e senza se - facebook.com facebook Polemica in Consiglio comunale sugli eventi degli ultimi mesi #corrierechieri #edicola #digitale x.com