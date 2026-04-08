Consiglio comunale nuova seduta a Chieti | sul tavolo lavoro Ztl e videosorveglianza

Da chietitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Chieti si riunisce di nuovo nella sala consiliare della Provincia in corso Marrucino. La seduta prevede discussioni su questioni legate al lavoro, alle zone a traffico limitato e ai sistemi di videosorveglianza. La riunione si svolge in un contesto di confronto tra i rappresentanti dell’amministrazione e i consiglieri comunali. La sessione si concentra su temi che riguardano direttamente la gestione urbana e la sicurezza della città.

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Chieti con una nuova seduta convocata nella sala consiliare della Provincia, in corso Marrucino.All’ordine del giorno una serie di provvedimenti su temi amministrativi e regolamentari di rilievo.Tra i punti principali figura l’autorizzazione all’acquisto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pratola Serra, Terra Nuova: “No alla seduta del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco. Atto grave contro le regole democratiche”Il gruppo consiliare denuncia: “Forzature istituzionali e mancato rispetto del regolamento mettono a rischio trasparenza e legalità” Il Gruppo...

Gualdo, consiglio comunale sulla videosorveglianzaGUALDO TADINO - Il progetto esecutivo per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e per la lettura targhe (lpr), a disposizione della Polizia...

Temi più discussi: Consiglio comunale: nuova seduta giovedì 2 aprile alle 19.15; Consiglio comunale. Nuova seduta il 13 aprile 2026.; Seduta del Consiglio comunale mercoledì 1 aprile 2026 ore 17.30 / Notizie / Novità / Homepage; Consiglio comunale, martedì 7 aprile la prossima seduta.

consiglio comunale nuova sedutaReggio Calabria, convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giornoIl Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per mercoledì 8 aprile alle ore 15 presso la Sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui ... strettoweb.com

consiglio comunale nuova sedutaSilvi: Consiglio comunale sulle scuole, da ricollocare 114 alunniSono 114 gli alunni da ricollocare dopo la frana che a Silvi alta che ha causato la chiusura precauzionale di alcune scuole. Oggi consiglio comunale straordinario ... rete8.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.