Sora 5 milioni per Sora Circolare 2.6 | nuovo impianto per il recupero dei rifiuti

Il Comune di Sora ha annunciato l’avvio del progetto “Sora Circolare 2.6”, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto dedicato al recupero dei rifiuti. La realizzazione dell’impianto ha un costo di circa cinque milioni di euro. La presentazione è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale, che ha illustrato le caratteristiche principali dell’intervento. Le autorità hanno fornito dettagli sui tempi di realizzazione e sugli obiettivi previsti dal progetto.

Il Comune di Sora, guidato dal sindaco Luca Di Stefano, ha presentato ufficialmente il progetto “Sora Circolare 2.6”, realizzato insieme alla società Ambiente e Salute Srl e alla presenza dell’assessore regionale Fabrizio Ghera.L’iniziativa è finanziata nell’ambito del programma Coesione Italia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sora, torna la raccolta straordinaria dei rifiuti ingombrantiRiparte a Sora il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti, promosso dalla municipalizzata Ambiente e Salute in collaborazione con... Sora, convocato il Consiglio Comunale, sul tavolo il recupero dell'ex scuola di via BuozziL'amministrazione comunale di Sora si prepara a un importante appuntamento istituzionale volto alla riqualificazione urbana e al potenziamento dei... Tutti gli aggiornamenti Sora Circolare 2.6: al via la realizzazione dell’innovativo impianto per il recupero dei rifiuti urbani residuiPresentato stamani in Comune a Sora il progetto Sora Circolare 2.6: impianto innovativo per il recupero dei rifiuti urbani residui e la riduzione dello smaltimento. sora24.it Sora Circolare 2.6: via al progetto innovativo per il recupero dei rifiuti urbaniIl Comune, guidato dal sindaco Luca Di Stefano, presenta un impianto all’avanguardia capace di recuperare fino al 90% dei materiali, riducendo drasticamente lo smaltimento ... ciociariaoggi.it