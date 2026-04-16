Sora torna la raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti

A Sora riprende il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti, promosso dalla municipalizzata Ambiente e Salute in collaborazione con i Comitati di Quartiere. La gestione della raccolta sarà organizzata con interventi periodici, per facilitare la rimozione di grandi oggetti e migliorare la pulizia delle aree urbane. La collaborazione tra enti locali e cittadini mira a garantire un servizio più efficace e capillare.

Riparte a Sora il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti, promosso dalla municipalizzata Ambiente e Salute in collaborazione con i Comitati di Quartiere. L’iniziativa si svolgerà nei prossimi sabati secondo un calendario che toccherà diverse zone della città.Un servizio atteso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 21 febbraio La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaioSabato 24 e domenica 25 gennaio torna a Roma un nuovo appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Archeologia, raccolta di fondi per favorire i lavori a Villa Sora; Villa Sora a Torre del Greco apre ai privati: Sostieni bellezza e storia; Raccolta fondi per Villa Sora e Terme Ginnasio: le donazioni si possono scaricare dalle tasse. Villa Sora a Torre del Greco apre ai privati: «Sostieni bellezza e storia»«Sostieni la bellezza. Proteggi la storia. Diventa parte del cambiamento». Questo il claim della campagna ArtBonus, lanciata dal Parco Archeologico di Ercolano per avviare una ... ilmattino.it Archeologia, raccolta di fondi per favorire i lavori a Villa SoraUna raccolta di fondi per realizzare interventi di riqualificazione all'interno di Villa Sora, la dimora presente sul territorio di Torre del Greco e parzialmente interessata dall'eruzione pliniana de ... ansa.it «Sostieni bellezza e storia» Villa Sora "apre" ai privati - facebook.com facebook Cena di beneficenza dello #Juventus Club Sora con #Tacchinardi: all'ospedale un elettrocardiografo x.com