Sono sieropositiva ti infetto | il piano choc per rapinare un negozio in corso Buenos Aires

Un uomo ha tentato di rapinare un negozio in corso Buenos Aires, urlando di essere sieropositivo e affermando di voler infettare la vittima. Durante l'episodio, ha tentato di sputare contro l'addetto alla sicurezza nel tentativo di liberarsi dalla presa. L'intervento delle forze dell'ordine è stato richiesto per gestire la situazione. La polizia ha poi riportato la calma e avviato le procedure del caso.

Urlava “sono sieropositiva, t'infetto”. E cercava di sputargli addosso, cercando di liberarsi dalla presa dell'addetto alla sicurezza di un negozio. Non è bastato. Una ragazza con precedenti è stata arrestata dalla polizia: ha tentato di dileguarsi fingendo di avere l'Hiv, dopo aver rubato merce.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Milano, sorge il nuovo tempio della lettura in Corso Buenos AiresIl cuore pulsante dello shopping milanese si arricchisce di un nuovo polo dedicato alla cultura: è aperta in Corso Buenos Aires la nuova libreria... Scudetto Inter, i caroselli in corso Buenos Aires: è la grande festa nerazzurraAncora prima della fine della partita contro il Parma, quando ormai era chiaro che il 21esimo scudetto fosse ormai al sicuro, per le strade di Milano...