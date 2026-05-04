Sono sieropositiva ti infetto | il piano choc per rapinare un negozio in corso Buenos Aires

Da milanotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di rapinare un negozio in corso Buenos Aires, urlando di essere sieropositivo e affermando di voler infettare la vittima. Durante l'episodio, ha tentato di sputare contro l'addetto alla sicurezza nel tentativo di liberarsi dalla presa. L'intervento delle forze dell'ordine è stato richiesto per gestire la situazione. La polizia ha poi riportato la calma e avviato le procedure del caso.

Urlava “sono sieropositiva, t'infetto”. E cercava di sputargli addosso, cercando di liberarsi dalla presa dell'addetto alla sicurezza di un negozio. Non è bastato. Una ragazza con precedenti è stata arrestata dalla polizia: ha tentato di dileguarsi fingendo di avere l'Hiv, dopo aver rubato merce.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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