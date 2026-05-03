Scudetto Inter i caroselli in corso Buenos Aires | è la grande festa nerazzurra

A Milano, le strade di corso Buenos Aires sono state animate da clacson e festeggiamenti già prima del fischio finale della partita contro il Parma. Nonostante il risultato fosse ormai assicurato, i tifosi nerazzurri hanno iniziato a celebrare il ventunesimo scudetto con caroselli e bandiere. Le auto si sono susseguite lungo le vie principali, creando un clima di festa e entusiasmo tra la gente presente.

Ancora prima della fine della partita contro il Parma, quando ormai era chiaro che il 21esimo scudetto fosse ormai al sicuro, per le strade di Milano hanno iniziato a sentirsi i classici colpi di clacson. Dopo il fischio finale la festa è esplosa: in queste immagini i caroselli in corso Buenos Aires, tra Loreto e Lima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Milano, sorge il nuovo tempio della lettura in Corso Buenos AiresIl cuore pulsante dello shopping milanese si arricchisce di un nuovo polo dedicato alla cultura: è aperta in Corso Buenos Aires la nuova libreria... Milano, si finge poliziotto per derubare un'anziana in corso Buenos Aires: arrestato 32enneUn arresto per truffa aggravata a Milano, dove un cittadino ucraino di 32 anni è stato fermato dopo aver raggirato una donna anziana di 83 anni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Countdown interista per lo scudetto: basta un punto e sarà grande festa tra Meazza, Castello e piazza Duomo; Il clou (con la premiazione) previsto per il 17 maggio in occasione del match con il Verona. Stadio sold out, tutto pronto per i caroselli; Inter, può essere la notte dello Scudetto: Chivu con la ThuLa per la storia?; Countdown interista per lo scudetto | basta un punto e sarà grande festa tra Meazza Castello e piazza Duomo. Inter campione d’Italia: 21esimo scudetto. Esplode la festa dei tifosi, fuochi d’artificio in piazza Duomo e caroselli nelle stradeL’Inter vince 2 a 0 contro il Parma a San Siro e si aggiudica il campionato con tre giornate di anticipo. A Milano caroselli dei tifosi nelle strade, corteo degli ultras da piazza Castello a piazza Du ... ilgiorno.it Estasi Inter, l’ultima tappa scudetto: Thuram e Mkhitaryan stendono il ParmaGrazie ai gol del francese e dell’armeno i nerazzurri festeggiano la vittoria del campionato davanti al proprio pubblico: a Milano può partire la festa ... ilgiorno.it Vinto lo scudetto, bisogna costruire il futuro. L’Inter è già al lavoro per costruire un nuovo progetto con Cristian Chivu al timone - facebook.com facebook Lo Scudetto è Nerazzurro, l' @Inter è Campione d’Italia! Dopo una stagione da protagonista, la squadra conquista il 21° Campionato della sua storia. Continuiamo a vivere insieme tutte le emozioni della Serie A! Lo sport unisce e non divide. #UnaCo x.com