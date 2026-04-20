Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 22 aprile 2026 le percentuali su eliminato e preferito ci sarà un secondo finalista?

Il televoto del Grande Fratello Vip del 22 aprile 2026 ha determinato le preferenze degli spettatori tra i concorrenti ancora in gara, con alcune percentuali che hanno svelato chi potrebbe essere eliminato e chi invece è favorito per la finale. Nel frattempo, la programmazione del reality show è cambiata: la puntata prevista per martedì è stata spostata a mercoledì, creando un'inedita modifica nel calendario settimanale.

Settimana movimentata per il Grande Fratello Vip 2026, che torna in onda mercoledì 22 aprile a causa di un cambio di programmazione deciso da Canale 5: i fan sono in fermento per il verdetto del televoto attualmente in corso e, grazie ai sondaggi, possiamo scoprire le percentuali di gradimento. La puntata sarà decisiva: una delle concorrenti in nomination conquisterà l’immunità, un vantaggio strategico fondamentale in un momento in cui il gioco si fa sempre più serrato e le dinamiche interne cambiano di ora in ora. Televoto Grande Fratello Vip 22 aprile 2026, i nominati Il confronto di questa settimana vede protagoniste tre concorrenti: Adriana Volpe – presenza forte, costante e sostenuta da una fanbase estremamente attiva.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 22 aprile 2026, le percentuali su eliminato e preferito, ci sarà un secondo finalista? Notizie correlate Sondaggio televoto Grande Fratello Vip stasera 17 aprile 2026, le percentuali del primo finalista: colpo di scenaGrazie si sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip di stasera, venerdì 17 aprile 2026, possiamo farci un'idea sul nome della prima finalista. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip, le percentuali di stasera 13 aprile 2026: un eliminato tra quattro concorrentiIl Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 13 aprile 2026, con una nuova puntata e un eliminato: grazie ai sondaggi sul televoto, possiamo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello, sondaggi televoto: il pubblico ha le idee chiarissime. Chi è la prima finalista; Chi sarà la prima finalista del GF Vip?; Sondaggi Grande Fratello del 14 aprile, chi rischia l’eliminazione; Grande Fratello Vip, sondaggi decima puntata: una concorrente vola verso la finale. Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 22 aprile 2026 Adriana Volpe immune, Paola prossima candidata all'eliminazioneLa decima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente ridisegnato gli equilibri della Casa, accendendo tensioni che covavano da giorni e portando a ... ilsipontino.net GF Vip, sondaggi televoto immunità 22 aprile: Adriana leader, Alessandra e Paola dietroCon il 63,30% delle preferenze Adriana è nettamente in vantaggio sulle altre concorrenti nelle votazioni online di questa settimana ... it.blastingnews.com nicolò brigante dopo il grande fratello vip: "ho sbagliato e ho imparato" Dopo il ritiro dal GF Vip, Nicolò Brigante ha aperto il suo cuore raccontando l’esperienza vissuta nella casa più famosa d’Italia. Nonostante la possibilità di rivedere sua madre, ha deciso - facebook.com facebook