Sondaggio televoto Grande Fratello Vip stasera 17 aprile 2026 le percentuali del primo finalista | colpo di scena

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, andrà in onda la puntata del Grande Fratello Vip durante la quale sarà annunciato il primo finalista. La conduttrice condurrà l’appuntamento, e grazie ai risultati dei sondaggi effettuati tramite televoto, si potrà avere un’anticipazione sul nome che potrebbe entrare in finale. I dati raccolti evidenziano delle percentuali che indicano il favorito tra i concorrenti in corsa.

Grazie si sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip di stasera, venerdì 17 aprile 2026, possiamo farci un'idea sul nome della prima finalista. In sfida ci sono quattro donne, ma nessuno dei concorrenti nella Casa sa qual è lo scopo di questo televoto. GF Vip stasera: nessun eliminato Il Grande Fratello VIP torna stasera, venerdì 17 aprile 2026, con una puntata che potrebbe cambiare il corso dell’intera edizione. La decima diretta non prevede alcuna eliminazione, ma un passaggio molto più delicato: verrà scelto il primo finalista, un dettaglio che i concorrenti non conoscono e che renderà la serata ancora più esplosiva. Dopo giorni segnati da tensioni, alleanze incrinate e decisioni drastiche, Ilary Blasi guiderà un appuntamento che promette ritmo e sorprese, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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