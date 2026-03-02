Il primo sondaggio Swg di marzo mostra un calo del Partito Democratico, che scende allo 21,6 per cento con una diminuzione dello 0,3%. Fratelli d’Italia e i suoi alleati registrano invece una crescita significativa, consolidando la loro posizione. Enrico Mentana ha presentato i dati durante il Tg La7 di lunedì, offrendo una panoramica aggiornata sulle intenzioni di voto degli italiani.

Se si votasse oggi. Enrico Mentana presenta come al solito il sondaggio Swg del lunedì del Tg La7. Brutte notizie per il Pd, in calo dello 0,3%, che si attesta al 21,6 per cento. Brutta tegola, dopo giorni di costante “antimelonismo”, dalla politica internazionale a quella interna. Anche oggi Elly Schlein è andatas in tilt intonando il solito slogan: Meloni venga a riferire in Parlamento. Sull’attacco all’Iran di Usa ed Israele lei i suoi compagni si sono distinti per il solito antiitalianismo: i soliti “pasdaran”.Anche oggi i dem hanno fallito una prova di maturità istituzionale. E gli anatemi si rivoltano loro contro. Perché Fratelli d’Italia è stabile al 29,8 per cento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il primo sondaggio Swg di marzo: amarezza per il Pd che continua a calare. FdI e alleati a gonfie vele: tutti i dati

Sondaggio Swg, dopo il tonfo FdI torna a salire. Il Pd insegue, ma il M5s scivola: cosa è cambiato nell’ultima settimanaArchivia il tonfo della scorsa settimana e torna a salire Fratelli d’Italia, nel secondo sondaggio dell’anno di Swg per il TgLa7.

Sondaggio Swg, la Lega scivola più di tutti: l’effetto Vannacci sul calo leghista. Renzi e Calenda in recupero: tutti i datiÈ la Lega il partito che registra il calo più importante di consensi, secondo l’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7.

Tutto quello che riguarda Swg di.

Temi più discussi: Sondaggio SWG per TG La7 (23 febbraio 2026): Fratelli d’Italia stabile al 29,8%, calano PD e M5S; Sondaggio Tg La7, Meloni-Schlein-Conte: doppia frenata e Vannacci flop, voto oggi; Sondaggi politici: la Lega torna a cresce, frenata di Vannacci; Referendum giustizia, i dati dell’affluenza secondo i sondaggi.

Sondaggi elettorali Swg, Futuro Nazionale non cresce piùPer l’invio di armi all’Ucraina più favorevoli che contrari Vannacci sembra avere raggiunto il proprio picco? Secondo gli […] ... termometropolitico.it

Ultimo sondaggio SWG: il centro-destra cresce, Schlein e Conte in caloL'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 di lunedì 23 febbraio, che segna le intenzioni di voto in caso di elezioni, mostra passi avanti del ... iltempo.it

Ddl immigrazione Piace anche a sinistra. Dalle serie storiche dell’Osservatorio SWG il cambio di sentiment degli Italiani Continua a leggere - facebook.com facebook

Un’indagine #Swg rivela che rispetto al mondo #digitale gli italiani sono divisi tra la necessità di maggior #regolamentazione e l’esigenza di tutelare #libertà e #privacy. Di @cananzigiulia x.com