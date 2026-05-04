Sondaggi politici su Polymarket si scommette sul prossimo Presidente del Consiglio | sorpresa Salis

Su Polymarket, piattaforma di scommesse su eventi futuri, si stanno già facendo previsioni sul prossimo Presidente del Consiglio. Tra le varie opzioni, una sorpresa si distingue tra le preferenze degli utenti. La corsa alle previsioni è iniziata, con investimenti e scommesse che riflettono le aspettative sulla possibile scelta politica. La piattaforma permette di puntare su diversi scenari riguardanti l’esito delle prossime decisioni istituzionali.

Sul prediction market dove si scommette su qualsiasi tipo di evento futuro è già iniziata la corsa per il prossimo Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni grande favorita, ma gli utenti di Polymarket sembrano puntare molto anche su outsider come Silvia Salis e il generale Roberto Vannacci.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Su Polymarket partono le scommesse su chi sarà il prossimo presidente del Consiglio italianoMentre le principali piazze italiane provano a riempirsi per la ricorrenza del 1° Maggio, Festa del Lavoro e dei Lavoratori, e i i leader stanno... Su Polymarket si scommette anche sul vincitore di Sanremo 2026: quali sono i cantanti più quotatiSulla piattaforma di mercati predittivi Polymarket gli utenti hanno già iniziato a puntare sui possibili vincitori di Sanremo, con quote che, a... Altri aggiornamenti Si parla di: Midterm Usa, quote più blu: il Congresso scivola verso i Dem. Sondaggi politici elettorali: partiti e coalizioni con il governo Meloni secondo più duraturo di sempre, l’ultima SupermediaSondaggi politici elettorali: partiti e coalizioni con il governo Meloni secondo più duraturo di sempre, l'ultima Supermedia ... unita.it Sondaggi politici 2026 | Pari Centrodestra-Campo largo, leader decisivi: Meloni 33%, Conte +6% su SchleinSondaggi politici Piepoli con l'equilibrio assoluto tra Centrodestra e Campo largo: i fattori decisivi verso il 2027. Fiducia leader: Conte sopra Schlein ... ilsussidiario.net