Su Polymarket si scommette anche sul vincitore di Sanremo 2026 | quali sono i cantanti più quotati

Su Polymarket, piattaforma di mercati predittivi, gli utenti hanno iniziato a scommettere sui potenziali vincitori di Sanremo 2026. Le quote offerte dai partecipanti al mercato mostrano le valutazioni sul possibile esito del festival, con alcune preferenze che si distinguono rispetto alle scommesse tradizionali. La discussione riguarda principalmente i cantanti più quotati, senza previsioni ufficiali o dichiarazioni da parte degli organizzatori.

Sulla piattaforma di mercati predittivi Polymarket gli utenti hanno già iniziato a puntare sui possibili vincitori di Sanremo, con quote che, a differenza dei tradizionali siti di scommesse, potrebbero riflettere in modo più diretto le percezioni del pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, chi sono i cantanti favoriti secondo i bookie. Una donna per la vittoria, tra i più quotati c’è un underdogSanremo – Con l’inizio del Festival di Sanremo dietro l’angolo, gli spettatori cominciano a fremere e, con loro, anche i bookie.

Su Polymarket si scommette sulle prossime operazioni militari americane: gettonate Cuba e IranLa crisi venezuelana ha fatto esplodere un fenomeno tanto redditizio quanto controverso: le scommesse online su operazioni militari e interventi...

I BIG DI SANREMO 2026 #sanremo #cantanti #festival

Sto scrivendo di giovedì 26 febbraio 2026 e sono le 12.40. Lo dico perché il fattore tempo è importante e la situazione può cambiare anche di ora in ora. A meno di un mese dal voto, il noto sito di scommesse Polymarket — dove si può puntare su tutto, dagli ev - facebook.com facebook