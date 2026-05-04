Arezzo, 4 maggio 2026 – Nuovo appuntamento a Cavriglia per la rassegna Primavera a Teatro, organizata dal Comune e dalla Materiali Sonori: sabato 9 maggio, alle ore 21.30, l'Associazione Culturale Paro Paro presenta "Solo morti ", una commedia di Alessandro Giuseppe Tedesco, per la regia di Manola Rosadini. Lo spettacolo è una produzione dell’Associazione Culturale Paro Paro ed è portato in scena dal gruppo teatrale Prestavoce interno a essa, fondato e diretto da Manola Rosadini. Attualmente il gruppo è formato dai seguenti attori: Daniele Frattasio, Marco Zangheri, Manuela Boni (che non sarà in scena a Cavriglia), Cristina Corsi, Fabio Macerini, Chiara Berchielli, Carla Carnevali, Elisabetta Bianchi e Silvia Brandini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Solo morti", la commedia di Alessandro Giuseppe Tedesco, per la regia di Manola Rosadini

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