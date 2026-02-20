‘Morte accidentale di un anarchico’ torna al Carcano di Milano la commedia più nota di Dario Fo e Franca Rame con Lodo Guenzi e la regia di Giorgio Gallione

Nel centenario della nascita di Dario Fo, torna a Milano la sua commedia più nota, Morte accidentale di un anarchico, in scena al teatro Carcano dal 17 al 22 febbraio. La vicenda raccontata, notissima, riguarda la morte – ironicamente definita ‘accidentale’ – dell’anarchico Giuseppe Pinelli, caduto dalla finestra del quarto piano della Questura di Milano il 15 dicembre 1969, a pochi giorni dalla strage di Piazza Fontana. Ai tempi della scrittura dello spettacolo, Dario Fo e Franca Rame dovettero escogitare un escamotage per aggirare la censura e le critiche: trovarono quindi nella vicenda di Andrea Salsedo, un anarchico morto in circostanze misteriose negli Usa degli anni Venti, una storia simile a quella di Pinelli e dichiararono di essersi ispirati a lui per la rappresentazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

