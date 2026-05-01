Mark Rylance, vincitore di Oscar e Olivier ( Il ponte delle spie ), sarà protagonista e debutterà alla regia con Nice Fish, al fianco di Michelle Williams, cinque volte candidata all’Oscar ( Brokeback Mountain ), Jim Lichtscheidl ( A Serious Man ) e Isabella LaBlanc ( True Detective: Night Country ). Scopriamo insieme tutti i dettagli della commedia. Da un’opera teatrale. Nice Fish nacque inizialmente come opera teatrale di successo, ottenendo in seguito una nomination al premio Olivier. La produzione fu in gran parte frutto della collaborazione tra Rylance e il poeta Louis Jenkins, autore di oltre 600 poesie in prosa nel corso della sua vita, molte delle quali furono adattate per la sceneggiatura del film, scritta da Rylance e Lichtscheidl.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Nice Fish’: la nuova commedia con cui Mark Rylance debutta alla regia

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