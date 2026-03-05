Sostegno alle persone più fragili Cena solidale lotteria e convegni E si parla anche di povertà sanitaria

Una cena solidale si è tenuta in una chiesa diversa rispetto all’anno precedente, quando si era svolta nella storica piazza san Vittore. L’evento ha visto anche una lotteria e convegni dedicati al supporto delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione alla povertà sanitaria. Durante la serata sono stati coinvolti diversi volontari e organizzazioni impegnate in iniziative di aiuto e solidarietà.

Una cena solidale in chiesa. Lo scorso anno era stato un debutto, con la scelta della nuova location al posto di quella storica di piazza san Vittore. Visto il buon esito di partecipazione, con 350 commensali, questa primavera si replica. Sabato 16 maggio la cena benefica di Varese Solidale si svolgerà ancora a Sant'Antonio alla Brunella. Nell'occasione si svolgerà l'estrazione della lotteria, il cui ricavato andrà a sostegno delle associazioni impegnate nelle iniziative di Varese Solidale, circa una quarantina, oltre alle associazioni Banco Nonsolopane, Croce Rossa italiana, Farsi Prossimo e Pane di Sant'Antonio. Le prenotazioni per la cena sono su Eventbrite, mentre i biglietti della lotteria solidale sono disponibili tutti i martedì dalle 18.