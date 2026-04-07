Una Pasqua all' insegna della solidarietà | ai bimbi più fragili in dono le uova del Comitato cittadino di Carraie

Durante il fine settimana di Pasqua, a Ravenna, il Comitato cittadino di Carraie ha distribuito uova di cioccolato ai bambini delle famiglie in difficoltà che frequentano il centro “Il Re”. Questa iniziativa si inserisce nelle celebrazioni pasquali e mira a portare un gesto di vicinanza e solidarietà alle famiglie più fragili della zona. La distribuzione è avvenuta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto direttamente i volontari del comitato.

Il gesto, pensato per portare un sorriso ai piccoli ospiti del centro "Il Re di Girgenti" in occasione delle festività, è stato reso possibile grazie alla lotteria organizzata dal comitato Con le festività pasquali anche a Ravenna non sono mancati i gesti di solidarietà. Proprio in occasione del fine settimana di festa, il Comitato cittadino di Carraie ha scelto di manifestare il proprio supporto a sostegno dei bambini delle famiglie in difficoltà che frequentano il centro “Il Re dei Girgenti” della città. Ai piccoli, con l'obiettivo di far passare una Pasqua di gioia e sorrisi, sono state donate le uova di Pasqua acquistate con il ricavato della lotteria organizzata dal comitato locale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Donate le uova di Pasqua dei vigili del fuoco ai bimbi ricoverati di Lanciano e VastoIl regalo pasquale ha una doppia finalità benefica: oltre a regalare un sorriso ai ricoverati, contribuisce alle attività dell'associazione Sos...

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IL COMMENTO Pasqua all’insegna di No Kings, No WarE' domenica di Pasqua! Una ricorrenza che è molto sentita ed importante per le religioni ebraica e cristiana (cattolica, ortodossa e protestante). La Pasqua eb ... ilgolfo24.it

Salerno, Pasqua e Pasquetta violenze tra i giovani con risse e accoltellamenti Un 16enne in ospedale, molti gli interventi del 118 per gli ubriachi È stata una Pasqua e Pasquetta all'insegna delle violenze tra i giovani a Salerno. Un sedicenne è stato accoltellat - facebook.com facebook

A tutti voi rivolgo l’augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi soffre, con l’auspicio che non manchino conforto, speranz x.com