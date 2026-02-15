Sola M5s sul parco nord | I miracoli elettorali di Masci | annuncia un cantiere in ritardo di un anno e senza soldi per realizzarlo

Sola (M5s) critica Carlo Masci per aver annunciato un cantiere nel parco Nord, che in realtà è in ritardo di un anno e senza fondi certi. La campagna elettorale sembra aver spinto il sindaco a riscoprire un progetto che, già da tempo, si trovava in difficoltà. Masci ha convocato una conferenza stampa per presentare un intervento che, secondo gli oppositori, sembra più un'illusione che una realtà concreta.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale critica l'annuncio dell'avvio dei lavori per la rigenerazione del parco nord di Pescara «A tre settimane dalla ripetizione del voto, in piena campagna elettorale, il sindaco Carlo Masci riscopre improvvisamente il parco nord e convoca una conferenza stampa per annunciare l'avvio dei lavori. Un tempismo quasi divino. Peccato che più che un miracolo, sembri l'ennesimo numero da campagna elettorale». Commenta così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, Paolo Sola, alla notizia dell'annuncio dell'affidamento lavori nella zona nord della città.