Cantieri Aca | piano in Comune per i disagi di corso Vittorio

Il Comune ha presentato un piano per gestire i disagi causati dai cantieri Aca lungo corso Vittorio. Il progetto prevede interventi specifici sulla viabilità di viale d'Annunzio e misure di supporto per i negozi che stanno affrontando ritardi nelle consegne e nel transito. La pianificazione mira a ridurre gli inconvenienti per residenti e commercianti durante le operazioni di lavoro.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi lavori la viabilità di viale d'Annunzio?. Quali misure concrete aiuteranno i negozianti colpiti dai ritardi?. Quando riaprirà finalmente il passaggio pedonale verso il Dopolavoro?. Chi gestirà il tavolo permanente tra tecnici e residenti?.? In Breve Lavori in via Virgilio e viale Pindaro oltre la scadenza del 31 marzo. Presidente Antonio Di Giosafat e Tino Di Cicco segnalano i disagi. Accesso Dopolavoro Ferroviario bloccato da due anni per lavori al Ferrhotel. Nuove interruzioni stradali previste per rifacimento asfalto entro fine giugno. La consigliera Valeria Toppetti ha presentato un ordine del...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantieri Aca: piano in Comune per i disagi di corso Vittorio Notizie correlate Dai cantieri Aca al Dopolavoro Ferroviario: Toppetti (FI) porta i problemi di corso Vittorio nelle commissioni comunaliMonitoraggio dei cantieri Aca; istituzione del tavolo permanente tra esercenti, residenti e istituzioni; promozione di iniziative di intrattenimento... Leggi anche: Lavori dell'Aca, chiude un tratto di corso Vittorio Emanuele: ecco tutte le modifiche alla viabilità Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: VIDEO| Cantieri Aca e crisi del commercio in corso Vittorio, il centrosinistra: Ristori e riduzione tributi; Riemerge l'antica Pescara con i cantieri: la soprintendenza sul tratto di muro della fortezza trovato con i lavori Aca; Dai cantieri Aca al Dopolavoro Ferroviario: Toppetti (FI) porta i problemi di corso Vittorio nelle commissioni comunali; Il gruppo Pettinari al fianco degli esercenti di corso Vittorio: Subito sostegni, pronti a sostenere ogni iniziativa. Dai cantieri Aca al Dopolavoro Ferroviario: Toppetti (FI) porta i problemi di corso Vittorio nelle commissioni comunaliL'obiettivo, spiega, è quello di dare risposte concrete agli esercenti offrendo soluzioni, tempi, ma anche eventi in grado di ridare vitalità alla zona. Quattro i temi più urgenti su cui intervenire, ... ilpescara.it VIDEO| Cantieri Aca e crisi del commercio in corso Vittorio, il centrosinistra: Ristori e riduzione tributiLa minoranza consegna un documento al vicesindaco Santilli in vista del confronto del 28 aprile con le associazioni di categoria per chiedere riduzione su Tari e canone unico patrimoniale, ma anche un ... ilpescara.it ACA SpA. . Oltre 48 ore di lavoro senza sosta. 13 cantieri in contemporanea. 40 km di rete ispezionati. Le immagini di questo video raccontano lo sforzo ingegneristico e umano messo in campo per ammodernare la Condotta Giardino. Ci siamo lasciati alle - facebook.com facebook