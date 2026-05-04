Sogliano dopo Juve | ‘Chiedo rispetto le scelte hanno favorito l’altra

Dopo la partita contro la Juventus, il direttore sportivo del club ha chiesto rispetto, affermando che le decisioni arbitrali hanno favorito l'altra squadra. Prima del cartellino rosso mostrato a un giocatore, si sono verificati alcuni episodi sul campo che hanno suscitato discussioni. Le sue dichiarazioni riguardano le scelte arbitrali e il loro impatto sull'andamento della partita, senza entrare nel merito di altre motivazioni.

? Cosa scoprirai Cosa è successo sul campo prima del rosso di Sogliano?. Perché il direttore sportivo parla di scelte orientate alla Juventus?. Quali inforti ai crociati hanno distrutto il progetto del Verona?. Come influenzeranno le dinamiche interne la nuova stagione in Serie B?.? In Breve Espulsione di Sogliano avvenuta a ridosso del triplice fischio finale.. Infortuni ai crociati hanno svuotato il progetto sportivo del Verona.. Il pareggio 1-1 contro la Juventus rappresenta dignità pre retrocessione.. Il club veronese affronta ora il passaggio alla Serie B.. Il direttore sportivo del Verona, Sogliano, ha espresso durissimo disappunto dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus, lamentando una mancanza di rispetto verso la propria società.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sogliano dopo Juve: ‘Chiedo rispetto, le scelte hanno favorito l’altra Notizie correlate Hellas, Sogliano: «Situazione drammatica, ma non accetto mancanze di rispetto»La squadra è ultima nel campionato di Serie A con appena due vittorie in 26 partite, 19 gol segnati e nove punti di distanza dalla zona salvezza. Sogliano Cavour, in tre per il dopo Casarano: le squadre per le amministrativeSOGLIANO CAVOUR – Sarà una corsa a tre a Sogliano Cavour per il dopo Giovanni Casarano a Sogliano Cavour: il sindaco uscente e dirigente presso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verona, Sogliano: L'arbitro? Chiedo rispetto, con la Juve non c'è stato; Sogliano attacca la Juve in tv: Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedete; Sogliano: 'Con la Juve non c'è stato rispetto, lo pretendo anche per i retrocessi'. Sogliano attacca la Juve in tv: Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedeteIl direttore sportivo dell'Hellas, Sogliano, non usa giri di parole per criticare il comportamento dei bianconeri: Sento dire cose che non voglio ... fanpage.it Sogliano: 'Con la Juve non c'è stato rispetto, lo pretendo anche per i retrocessi'Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, ha manifestato apertamente il suo profondo disappunto al termine del pareggio per 1-1 contro la Juventus. La sua reazione è scaturita dalla percezione ... it.blastingnews.com Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare” x.com “ ’ !” Incredibile sfogo in diretta Sky di Sogliano dopo Juve–Verona. Il direttore sportivo gialloblù, già retrocesso, non le manda a dire: “Salutiamo la Serie A… ma so - facebook.com facebook