Hellas Sogliano | Situazione drammatica ma non accetto mancanze di rispetto

La squadra è ultima nel campionato di Serie A con appena due vittorie in 26 partite, 19 gol segnati e nove punti di distanza dalla zona salvezza. Una classifica «negativa, drammatica, impossibile», per Sogliano. Il direttore sportivo ha ribadito di essere «dispiaciuto, arrabbiato e deluso», ma anche consapevole che il suo ruolo comporti critiche e responsabilità. E uno dei passaggi più duri è stato dedicato al clima attorno alla gruppo. «Leggo dichiarazioni assurde e vergognose nei confronti di persone che per molti anni hanno lottato per i colori gialloblù - ha dichiarato Sogliano - Affermare che tutti mancano di rispetto rappresenta una mancanza di rispetto verso chi lavora ogni giorno per il Verona». Sogliano ha ricordato i suoi sette anni di permanenza nel club, le cinque salvezze consecutive e il record di punti in Serie A, sottolineando come ogni stagione sia stata segnata dalla necessità di generare plusvalenze per garantire la stabilità economica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

