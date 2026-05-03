Sogliano ha commentato la partita tra Juventus e Verona, definendosi soddisfatto della prestazione della sua squadra e criticando le lamentele della Juventus riguardo agli arbitri. L’ex dirigente ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine dell’incontro disputato questa sera all’Allianz Stadium. Ha anche espresso orgoglio per il Verona, sottolineando il risultato ottenuto in una gara difficile contro la Juventus.

di Luca Fioretti Sogliano è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium tra Juve e Verona. Le sue parole. Sogliano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Juve Verona. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SOGLIANO – « Io in questo momento qua forse sono venuto per coerenza a quello che dico sempre, nel senso che è normale che quando una squadra retrocede, anche prima di scendere in campo, l’abbiamo saputo venerdì, perché è stata una stagione dove sono successe tantissime cose. Non dimentichiamo che il Verona è retrocesso in tre campionati su quattro campionati salvata sempre all’ultimo all’ultima giornata o spareggio, quindi voglio dire che noi abbiamo sempre sofferto anche l’anno scorso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sogliano a Sky: «La Juve non ha bisogno di lamentarsi con l’arbitro e lo dico da retrocesso. Orgoglioso del Verona»

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