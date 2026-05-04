Sogin boom di iscrizioni a Open Gate 2026

Sogin ha registrato oltre 5.500 iscrizioni per l’evento Open Gate 2026, includendo sia partecipanti attesi sia persone in lista d’attesa. L’iniziativa si svolgerà nel 2026 e ha attirato un numero elevato di adesioni rispetto alle aspettative iniziali. La partecipazione ha coinvolto vari soggetti interessati, con un’ampia richiesta di accesso all’evento. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Il Difforme.

Oltre 5.500 adesioni fra partecipanti attesi e persone in lista d’attesa Oltre5.500 adesioni, di cui3.097 partecipanti attesi, 1.949 iscritti ad una specifica lista d’attesa e circa 500 fra rappresentanti istituzionali e giornalisti. E’ con questi numeri da record di partecipazione, che si sono chiuse le iscrizioni per prendere parte allaquinta edizione di Open Gate, l’evento unico nel suo genere con cuiSogin(Società gestione impianti nucleari) aprirà al pubblico le centrali nucleari italiane in dismissione di Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE). Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sogin, boom di iscrizioni a Open Gate 2026 Notizie correlate Leggi anche: Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano Open Gate Sogin: record di adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione, c'è anche CaorsoSi sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico,... Contenuti e approfondimenti Sogin, record adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissioneRoma, 4 mag. (askanews) – Record di adesioni per le iscrizioni per partecipare alla ... msn.com Open Gate, tour nelle centrali nucleari in dismissione: per la Campania c’è quella sul GariglianoL’iniziativa, a cura del Gruppo SOgin, si terrà il 16 e 17 maggio. C’è tempo per iscriversi fino a domenica 26 ... napoli.repubblica.it