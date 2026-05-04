Soggiornano per settimane in un albergo di Treia poi scappano senza pagare | denunciata coppia di coniugi

Una coppia di coniugi, di 34 e 26 anni, ha trascorso diverse settimane in un albergo a Treia prima di lasciare la struttura senza saldare il conto. I proprietari hanno denunciato l’accaduto alle autorità, che stanno verificando i dettagli della fuga. La coppia non ha effettuato il pagamento per il soggiorno, e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle eventuali motivazioni o sui passaggi successivi.

Una coppia di coniugi, un uomo di 34 e una donna di 26 anni, ha soggiornato per settimane in un albergo a Treia, poi è andata via senza pagare. Identificati dai Carabinieri, i due sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Soggiornano per settimane in un albergo di Treia e si dileguano senza pagare il contoTreia (Macerata), 4 maggio 2026 – Soggiornano per settimane in una struttura ricettiva di Treia e poi spariscono senza pagare. Soggiornano per settimane nelle Marche, poi vanno via senza pagare l'intero importo: denunciata una coppia di ChietiAvrebbero soggiornato per settimane in una struttura ricettiva di Treia, in provincia di Macerata, andando via senza saldare il conto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Topi fra le brande al centro accoglienza di Oderzo, la Cgil: Condizioni disumane; Nawaz, in Italia dal Punjab: Sono in regola e lavoro, ma non so ancora dove dormire; La strada è tracciata, adesso Alghero. Soggiornano per settimane in un albergo di Treia, poi scappano senza pagare: denunciata coppia di coniugiUna coppia di coniugi, un uomo di 34 e una donna di 26 anni, ha soggiornato per settimane in un albergo a Treia, poi è andata via senza pagare ... fanpage.it Soggiornano per settimane in un albergo di Treia e si dileguano senza pagare il contoSi è conclusa con una denuncia per insolvenza fraudolenta l’avventura di una coppia di coniugi, 34 anni lui e 26 lei, che si è dileguata senza saldare ... ilrestodelcarlino.it Soggiornano per due settimane in una struttura ricettiva a Treia e se ne vanno senza pagare il conto - facebook.com facebook