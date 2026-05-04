Softair e tiro con l' arco nel bosco di Vasanello | le info

Il 16 maggio, nel bosco di Vasanello, si svolgerà l’evento “Selva”, che durerà dalle 13 alle 19. Durante la giornata, i partecipanti potranno cimentarsi in attività di softair e tiro con l’arco, in un ambiente naturale di grande fascino. L’iniziativa si svolge nel cuore della Tuscia e coinvolge appassionati di sport all’aperto, offrendo un’occasione per praticare queste discipline in un contesto immerso nella natura.

Il 16 maggio, dalle 13 alle 19, il bosco di Vasanello prende vita con “Selva”. Un evento ricco di adrenalina, unico nel suo genere, organizzato nel cuore della Tuscia. Le attività sono pensate soprattutto per i principianti e aperte anche ai minorenni (con liberatoria). L'attrezzatura è.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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