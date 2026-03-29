Tiro con l’arco | Francesca Aloisi e Marco Bruno a centro gruppo nel Vegas Shoot

Il Vegas Shoot, evento conclusivo delle Indoor World Series 2025-2026, si è svolto in Nevada. Durante la giornata finale, gli arcieri italiani hanno preso parte alle gare di tiro con l’arco, con particolare attenzione alla categoria compound. Tra i partecipanti, si sono distinti sia la atleta femminile che il atleta maschile, che hanno concentrato l’attenzione sui propri risultati nelle fasi finali della competizione.

Il Vegas Shoot, che ha salutato le Indoor World Series 2025-2026, si è ufficialmente concluso. Sulle linee di tiro del Nevada, ecco come sono andate le cose nella giornata finale per gli arcieri italiani, al femminile e al maschile, in particolare per quanto riguarda il compound. Compound femminile La fortissima britannica Ella Gibson si impone con l’en plein: 900900 – dopo 90 frecce suddivise in tre giorni – e 78 X, in un podio completato dalla statunitense del Mississippi Julia “Morgan Rivers, seconda a 900900 (75 X) e la danese Tanja Gellenthien, terza con 900900 (72 X). In casa Italia c’è da rilevare il 15esimo posto di Francesca Aloisi (898900 – 69 X) e il 23esimo e il 25esimo posto di Giulia Di Nardo (897 – 68 X) e Elisa Roner (897 – 61 X). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Francesca Aloisi e Marco Bruno a centro gruppo nel Vegas Shoot Articoli correlati Tiro con l’arco: al Vegas Shoot Marco Bruno continua il suo ottimo percorso, bene anche Francesca AloisiLa seconda sessione di frecce al Vegas Shoot 2026, ultimo atto delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco, ha espresso i suoi verdetti. Tiro con l’arco: Italia del compound che si fa notare nelle qualificazioni del Vegas ShootLo spettacolo dell’ultima tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente aperto. Tutto quello che riguarda Francesca Aloisi Temi più discussi: Tiro con l’arco: al Vegas Shoot Marco Bruno continua il suo ottimo percorso, bene anche Francesca Aloisi; Torna il grande show di Las Vegas; Campionato di Società: trionfo per gli Arcieri Tigullio; Tiro con l’arco: Italia del compound che si fa notare nelle qualificazioni del Vegas Shoot. Tiro con l’arco: al Vegas Shoot Marco Bruno continua il suo ottimo percorso, bene anche Francesca AloisiLa seconda sessione di frecce al Vegas Shoot 2026, ultimo atto delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l'arco, ha espresso i suoi verdetti. oasport.it Tiro con l'arco: Bruno perfetto con 600 al Vegas Shoot, Aloisi 21ªNel compound maschile, Marco Bruno ha raggiunto un risultato di assoluto rilievo, eguagliando il punteggio massimo di 600/600 nella seconda sessione di frecce. Un'impresa che lo ha visto distinguersi ... it.blastingnews.com