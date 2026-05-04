Sodastream lancia fizz&go™ | la borraccia di design che unisce stile e idratazione smart

Sodastream presenta fizz&go™, una borraccia in acciaio inox progettata per essere riempita e gasata direttamente con il gasatore. Disponibile in dieci colori ispirati all’armocromia, il prodotto combina funzionalità e design. La borraccia permette di mantenere l’acqua fresca e facilmente accessibile, offrendo una soluzione pratica per l’idratazione quotidiana. La sua introduzione si inserisce nell’offerta dell’azienda, nota per i sistemi di produzione di acqua gassata in casa.

Arriva fizz&go™ di Sodastream: borraccia in acciaio inox da gasare direttamente al gasatore, disponibile in 10 colori ispirati all’armocromia. PADOVA – Non una semplice borraccia, ma un accessorio di stile pensato per accompagnare ogni momento della giornata. Sodastream® presenta fizz&go™, la nuova linea in acciaio inox progettata per gasare direttamente l’acqua del rubinetto dal gasatore e conservarla, offrendo un modo più libero, pratico e sostenibile di restare idratati ovunque. La novità non riguarda solo la funzionalità: fizz&go™ porta il colore al centro dell’esperienza quotidiana grazie a una capsule composta da 10 nuance, sviluppate con il contributo dell’esperta di armocromia Enrica Chicchio, che ha reinterpretato il linguaggio delle palette stagionali applicandolo alla routine d’idratazione.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sodastream lancia fizz&go™: la borraccia di design che unisce stile e idratazione smart Notizie correlate Milano Design Week: arriva Lepas L6, il SUV che unisce stile e techIl 20 aprile prossimo, Milano diventerà il palcoscenico del debutto europeo di Lepas, il brand di veicoli a nuova energia appartenente al Gruppo... Milano Design Week 2026: LG rafforza la sua presenza nell’incasso con nuove soluzioni smart e di designIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile, LG Electronics torna protagonista con un importante ampliamento della...