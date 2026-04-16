Milano Design Week | arriva Lepas L6 il SUV che unisce stile e tech

Il 20 aprile Milano ospiterà il debutto europeo di Lepas L6, il nuovo SUV del brand di veicoli a energia alternativa appartenente al Gruppo Chery. La presentazione si svolgerà durante la Milano Design Week, un evento che richiama l'attenzione internazionale sul settore del design e della tecnologia. Il veicolo combina elementi di stile e innovazione tecnologica, e sarà mostrato per la prima volta in questa occasione.

Il 20 aprile prossimo, Milano diventerà il palcoscenico del debutto europeo di Lepas, il brand di veicoli a nuova energia appartenente al Gruppo Chery. La scelta della Milano Design Week come cornice per la presentazione ufficiale non è un semplice esercizio estetico, ma una mossa strategica volta a consolidare l’identità del marchio nel mercato internazionale attraverso il lancio del modello L6. L’estetica come driver tecnologico: il caso Lepas L6. Con il tema Here’s to Elegance, la nuova realtà industriale mira a scardinare l’idea che la mobilità elettrica debba essere esclusivamente funzionale. Il si sposta sulla filosofia Technology with Warmth, Elegance Without Boundaries, un approccio che cerca di integrare l’innovazione tecnica con un’esperienza umana e quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Design Week: arriva Lepas L6, il SUV che unisce stile e tech Notizie correlate FIAT Giga Panda: SUV globale 2026, design pixel e interni hi-tech per un nuovo focus su spazio e tecnologia.FIAT Giga Panda: Il SUV Globale del 2026 tra Innovazione e Sinergie di Gruppo FIAT punta a rivoluzionare la sua offerta nel segmento dei SUV con... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano Design Week: cos’è, dove andare e perché esiste davvero; Milano Design Week: la stanza in hotel costa sino a 4 volte di più; Design week, affitti folli a Milano: una settimana a 5.400 euro (ma in tanti scelgono l'hinterland); Chi forma i designer del futuro? La sfida nascosta della Milano Design Week. La Varese creativa protagonista alla Milano Design Week 2026Dal Brera Design District alle hall di Fieramilano Rho: la settimana più attesa del design internazionale comincia lunedì 2o aprile e prosegue fino al 26. Tra i protagonisti del Salone e del ... varesenews.it Design Week 2026, in Piazza Duomo puoi barattare un oggetto (anche strano) con un pezzo iconico di design. Come registrarsi all’eventoDesign Week 2026 a Milano: in Piazza Duomo arriva la colazione-baratto. Porti un oggetto e lo scambi con design iconico. Come partecipare? funweek.it Un progetto in collaborazione con Chupa Chups protagonista alla Milano Design Week 2026 - facebook.com facebook Alla Milano Design Week Continental, produttore leader di pneumatici premium presenta The Sound of Premium, un’esperienza immersiva incentrata sulla percezione del suono urbano x.com