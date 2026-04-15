Durante la Milano Design Week 2026, che si svolge dal 21 al 26 aprile, LG Electronics presenta un ampliamento della sua gamma di elettrodomestici da incasso. La manifestazione attira visitatori e professionisti del settore del design e dell’arredamento, offrendo l’occasione di mettere in mostra le ultime soluzioni smart e di design dell’azienda. La partecipazione si inserisce in un contesto di grande attenzione alle innovazioni nel settore degli elettrodomestici.

In occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile, LG Electronics torna protagonista con un importante ampliamento della sua gamma di elettrodomestici da incasso. Tecnologie avanzate, design minimal e massima versatilità sono i pilastri della proposta che l’azienda presenta tra EurocucinaFTK e FuoriSalone, confermando la volontà di consolidare la propria posizione in un segmento sempre più strategico per il mercato europeo. A trent’anni dalla sua presenza in Italia, LG punta su innovazione e integrazione per rispondere alle esigenze delle cucine contemporanee, sempre più orientate a unire estetica e funzionalità. Tra le principali novità spiccano i nuovi frigoriferi da incasso Fit & Max da 75 cm, veri protagonisti della gamma.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Milano Design Week 2026: LG rafforza la sua presenza nell’incasso con nuove soluzioni smart e di design

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