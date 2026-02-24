Ornella Giusto in Federico Garcìa Lorca - Il poeta della libertà al Teatro Tordinona

Ornella Giusto interpreta il monologo dedicato a Federico García Lorca, portando in scena l'intensità della sua poesia e la lotta contro le oppressioni. La rappresentazione si tiene dal 12 al 15 marzo 2026 al Teatro Tordinona di Roma, offrendo al pubblico un viaggio tra le parole e le emozioni del poeta spagnolo. La pièce mette in luce come Lorca abbia sfidato le convenzioni del suo tempo attraverso la sua arte e il suo impegno.

Dal 12 al 15 marzo 2026 il Teatro Tordinona di Roma ospita "Federico García Lorca – Il poeta della libertà", monologo di e con Ornella Giusto, dedicato a una delle figure più intense e luminose della letteratura del Novecento.Lo spettacolo, che ha già partecipato la scorsa estate con grande successo al 45° Festival La Versiliana, è un viaggio teatrale ed emotivo dentro l'universo umano e poetico di Federico García Lorca. In scena, una donna dà voce al poeta, ne attraversa i pensieri, le passioni e le ferite, restituendo al pubblico un racconto intimo, vibrante, costruito come una confidenza sussurrata.

