Polemos | il conflitto tra musica cinema e filosofia sbarca al Palacultura

Sabato 9 maggio alle 18 si svolgerà al Palacultura l’evento intitolato “Polemos: il conflitto tra musica, cinema e filosofia”, promosso dall’Associazione musicale Vincenzo Bellini. La manifestazione si concentrerà sulla relazione tra queste tre discipline, coinvolgendo interventi e discussioni che esploreranno i temi del conflitto e dello scontro tra i diversi linguaggi artistici e culturali. L’iniziativa invita il pubblico a confrontarsi con queste tematiche in un contesto aperto e partecipato.

“Polemos: il conflitto tra musica, cinema e filosofia”. Questo è il titolo del prossimo evento firmato dall'Associazione musicale Vincenzo Bellini che si terrà sabato 9 maggio alle ore 18 al Palacultura.Sul palco ci sarà l'Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina con Nazzareno De Benedetto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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