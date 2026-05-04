Social ai minori Corbelli Diritti Civili | Serve il divieto sotto i 15 anni è una prevenzione necessaria

Il leader del Movimento Diritti Civili ha commentato la proposta del governo di vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni, sostenendo che questa misura rappresenta una prevenzione necessaria. La proposta mira a limitare l’accesso alle piattaforme digitali per questa fascia di età e viene vista come un passo importante per proteggere i giovani. La questione ha suscitato dibattiti tra le diverse forze politiche e organizzazioni di settore.

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sul tema dell’uso dei social da parte dei minori, esprimendo sostegno all’iniziativa del governo guidato da Giorgia Meloni che punta a vietare l’accesso alle piattaforme digitali agli under 15. “Una misura necessaria per prevenire rischi” Secondo Corbelli, anche alla luce di recenti fatti di cronaca emersi in Calabria grazie all’inchiesta della Procura di Palmi, il divieto rappresenta una scelta “giusta e importante”, da estendere eventualmente a tutti i minorenni. “Si tratta di una fondamentale prevenzione – afferma – per tutelare i giovani ed evitare altri episodi gravi”....🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Social ai minori, Corbelli (Diritti Civili): “Serve il divieto sotto i 15 anni, è una prevenzione necessaria” Notizie correlate Social ai minori, Corbelli (Diritti Civili): “Serve il divieto sotto i 15 anni, è prevenzione necessaria”Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli , interviene sul tema dell’uso dei social da parte dei minori, esprimendo sostegno... Leggi anche: Vietare i social ai minori di 15 anni non serve assolutamente a nulla (ma serve agli adulti irresponsabili) Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Social e minori, Corbelli: corretto divieto a under 15 da governo Meloni. Social ai minori, Corbelli (Diritti Civili): Serve il divieto sotto i 15 anni, è una prevenzione necessariaIl leader del movimento sostiene l’iniziativa del governo e richiama i rischi legati all’uso dei social tra i più giovani, dopo recenti episodi di cronaca ... msn.com Social e minori, Corbelli: corretto divieto a under 15 da governo MeloniIl leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sul problema dell’uso dei social media da parte dei minori, manifestando totale condivisione, apprezzamento e sostegno per l’iniziat ... strettoweb.com