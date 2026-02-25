Studenti distratti e aggressivi la Grecia corre ai ripari | verso il divieto dei social network per i minori di 15 anni
La Grecia prepara una legge per vietare i social media ai minori di 15 anni tramite l'app Kids Wallet. Il provvedimento, atteso per marzo, punta a contrastare il calo del rendimento scolastico e il disagio giovanile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In Australia è entrato in vigore il divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anniIn Australia, è stato introdotto un divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre.
Divieto dei social ai minori di 15 anni, lo psicologo: “Inutile e dannoso”L’Assemblea nazionale di Parigi ha approvato il divieto di usare i social ai ragazzi sotto i 15 anni.