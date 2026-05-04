Soccorso a Grottammare | libera una verdesca di 2 metri tra gli scogli

Un'operazione di soccorso si è svolta a Grottammare quando i sommozzatori hanno liberato una verdesca di circa due metri rimasta intrappolata tra gli scogli vicino alla riva. Gli esperti sono intervenuti per liberare il pesce senza causargli danni, utilizzando tecniche specifiche per estrarlo dall'area circostante. La presenza dello squalo in quella zona è stata notata poco prima dell'intervento, ma le cause del suo intrappolamento non sono state rese note.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i sommozzatori a liberare lo squalo senza ferirlo?. Perché la verdesca si è ritrovata intrappolata proprio vicino alla riva?. Chi ha fornito le indicazioni cruciali per gestire l'animale disorientato?. Cosa rischia l'ecosistema marino se questa specie dovesse estinguersi?.? In Breve Intervento coordinato tra Guardia costiera e esperti del progetto MedSharks. Salvataggio avvenuto il 28 aprile 2026 presso le scogliere di Grottammare. Esemplare trasportato in acque profonde oltre cinquanta metri dai sommozzatori. Verdesca specie ad alto rischio di estinzione fondamentale per l'ecosistema mediterraneo. Il 28 aprile 2026, una femmina di verdesca lunga oltre due metri è stata salvata dai sommozzatori della Guardia costiera a Grottammare, dopo essere rimasta intrappolata tra gli scogli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso a Grottammare: libera una verdesca di 2 metri tra gli scogli Notizie correlate La verdesca salvata, squalo di 2 metri intrappolato tra gli scogli: così è stato liberatoAscoli, 4 maggio 2026 – La chiamata via radio della capitaneria al nucleo operatori subacquei della Guardia costiera è arrivata mentre i sommozzatori... Verdesca intrappolata tra gli scogli salvata nelle Marche: lo squalo torna in mare apertoUna verdesca rimasta incastrata tra gli scogli nelle Marche è stata salvata dalla Guardia Costiera e riportata al largo.