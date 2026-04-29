Verdesca intrappolata tra gli scogli salvata nelle Marche | lo squalo torna in mare aperto
Una verdesca è rimasta intrappolata tra gli scogli nelle Marche ed è stata soccorsa dalla Guardia Costiera. Dopo averla liberata, l’animale è stato riportato in mare aperto. L’intervento si è svolto senza incidenti e l’animale ha raggiunto nuovamente acque più profonde. La operazione si è conclusa con il rilascio sicuro del pesce nelle zone più profonde dell’Adriatico.
Una verdesca rimasta incastrata tra gli scogli nelle Marche è stata salvata dalla Guardia Costiera e riportata al largo. In questi giorni, ci sono stati diversi avvistamenti di squali lungo le coste italiane.🔗 Leggi su Fanpage.it
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