Verdesca intrappolata tra gli scogli salvata nelle Marche | lo squalo torna in mare aperto

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una verdesca è rimasta intrappolata tra gli scogli nelle Marche ed è stata soccorsa dalla Guardia Costiera. Dopo averla liberata, l’animale è stato riportato in mare aperto. L’intervento si è svolto senza incidenti e l’animale ha raggiunto nuovamente acque più profonde. La operazione si è conclusa con il rilascio sicuro del pesce nelle zone più profonde dell’Adriatico.

Una verdesca rimasta incastrata tra gli scogli nelle Marche è stata salvata dalla Guardia Costiera e riportata al largo. In questi giorni, ci sono stati diversi avvistamenti di squali lungo le coste italiane.🔗 Leggi su Fanpage.it

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