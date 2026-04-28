L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato tre aziende italiane, tra cui due note marche di snack salati a marchio privato. L’indagine ha rilevato un accordo tra le imprese che avrebbe influenzato il mercato di questi prodotti. La decisione si basa su verifiche che hanno portato all’accertamento di pratiche anticoncorrenziali tra i produttori coinvolti. La sanzione riguarda comportamenti che ostacolano la libera concorrenza nel settore.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato un cartello tra i principali produttori italiani di snack salati venduti a marchio privato. Le tre società hanno attuato un’intesa per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della Grande distribuzione organizzata (Gdo). L’autorità Antitrust ha sanzionato per complessivi 23, 2 milion di euro Amica Chips S.p.A. (8,2 milioni di euro), Pata S.p.A. (7,5 milioni di euro) e Preziosi Food S.p.A. (7,5 milioni di euro euro). L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Gdo e venduti attraverso la rete distributiva della stessa Gdo a marchio privato (c.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Agcm multa Amica Chips, Pata e Preziosi Food per cartello negli snack salati a marchio privato

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