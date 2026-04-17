Niente contanti solo codici e nomi di snack | così i narcos con l' hawala facevano sparire i milioni del narcotraffico milanese
Durante un'operazione di polizia sono stati scoperti metodi utilizzati dai trafficanti di droga per nascondere i soldi provenienti dal traffico milanese. Le indagini hanno portato all'identificazione di un sistema in cui i contanti venivano sostituiti da codici e nomi di snack, attraverso un servizio di trasferimento chiamato “hawala”. In un capannone in provincia sono stati trovati, tra gli altri oggetti, un veicolo di lusso con targa svizzera.
Tutto si consuma in pochi attimi. Nel parcheggio del capannone al civico 30 di via Esculapio ad Agrate Brianza c’è il suo Range Rover Evoque (bianco e con targa svizzera). Dentro al capannone c’è lui. Sta armeggiando con alcuni scatoloni. I carabinieri lo sanno. Lo vedono dalle cimici che hanno.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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