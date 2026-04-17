Niente contanti solo codici e nomi di snack | così i narcos con l' hawala facevano sparire i milioni del narcotraffico milanese

Durante un'operazione di polizia sono stati scoperti metodi utilizzati dai trafficanti di droga per nascondere i soldi provenienti dal traffico milanese. Le indagini hanno portato all'identificazione di un sistema in cui i contanti venivano sostituiti da codici e nomi di snack, attraverso un servizio di trasferimento chiamato “hawala”. In un capannone in provincia sono stati trovati, tra gli altri oggetti, un veicolo di lusso con targa svizzera.