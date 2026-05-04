Negli ultimi anni si è parlato molto degli effetti delle tecnologie digitali sui giovani, in particolare degli smartphone. Mentre molti sostengono che non siano il male assoluto, alcuni studi evidenziano possibili rischi per lo sviluppo cerebrale dei bambini e degli adolescenti. Un esperto ha consigliato di aspettare la seconda media prima di permettere un uso massiccio dei dispositivi, invitando a usare le tecnologie con moderazione e attenzione.

Le tecnologie, smartphone in testa, non sono il demonio, ma possono danneggiare il cervello dei nostri bambini e ragazzi. Serve dunque un grande patto tra famiglia e digitale, un “Patto per educare insieme” E’ questo il filo conduttore dell’animato dibattito intitolato “ Connessi. con cura ”, dedicato ai patti digitali e tenutosi a Modena, nei giorni scorsi, presso la Sala Demontis della Fondazione Collegio San Carlo, con Stefania Garassini, giornalista e docente universitaria e Luca Botturi, professore in Media in educazione presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana a Locarno, su organizzazione de L'incontro si è svolto presso la in presenza e in streaming sul canale youtube di Memo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Smartphone e tecnologie non sono il demonio, ma possono danneggiare il cervello. Aspettate fino alla seconda media. Connessi… con cura; Smartphone e tecnologie, incontro del CIF Fasano e Humanamente; Educazione al digitale, perché vietare non basta (e rischia di non proteggere davvero); Cassazione: sequestro probatorio dello smartphone solo per acquisire dati mirati.

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