Uno studio pubblicato su Nature Communications ha rilevato che la danza può ridurre l’età biologica del cervello fino a sette anni. La ricerca indica che praticare movimenti come la danza influisce positivamente sul funzionamento cerebrale, oltre a migliorare l’umore, la salute del cuore e la forma fisica. I ricercatori hanno analizzato i cambiamenti cognitivi e strutturali associati a questa attività.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Secondo uno studio recente, attività come la danza e una semplice camminata possono ridurre l’età biologica del cervello fino a 7 anni, migliorando memoria, concentrazione e umore Muoversi fa bene all’umore, al cuore, alla linea. Ma anche al cervello. Secondo una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications, esiste un’attività fisica capace di abbassare in modo significativo l’età biologica cerebrale. Fino a sette anni, in alcuni casi. Il principio è semplice: ogni movimento conta. Non serve per forza un allenamento estremo o ore in palestra. Anche pochi minuti al giorno possono produrre effetti misurabili sulle funzioni cognitive. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo uno studio recente, attività come la danza possono ridurre l’età biologica del cervello fino a 7 anni

Leggi anche: Aiutare gli altri ha effetti sul cervello: può rallentare il declino cognitivo secondo uno studio

Le 4 abitudini (quotidiane) che possono far ringiovanire il cervello fino a otto anniNon è solo una questione di muscoli, cuore o metabolismo: le scelte quotidiane che facciamo possono influenzare profondamente anche il nostro...

Altri aggiornamenti su Secondo uno studio recente attività....

Temi più discussi: Perché i nitriti dei cavalli sono da sempre considerati un fenomeno molto strano (e qual è la loro origine, secondo uno studio); Video di influencer che bevono spingono i giovani a bere, studio; Asma grave, dupilumab migliora la malattia delle piccole vie aeree; Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa.

Studio collega la vicinanza alle centrali nucleari alle morti per cancroIl nucleare è uno degli argomenti più dibattuti. Negli Stati Uniti la discussione si è riaccesa dopo la pubblicazione, il 23 febbraio, di uno studio recente. tecnoandroid.it

Reflusso gastroesofageo, la dieta che può ridurlo del 50% secondo uno studioReflusso gastroesofageo, di cosa si tratta, quali sono i sintomi più comuni e le cause scatenanti. E come un approccio veg può incidere in modo positivo ... msn.com

Secondo incontro organizzato da @UCIDpadova in vista del prossimo #Referendum VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA #GIUSTIZIA. DUE INCONTRI PER APPROFONDIRE LE RAGIONI DEL #SÌ E LE RAGIONI DEL #NO Venerdì 6 marz x.com

Il Real Madrid ripensa a Massimiliano Allegri Secondo Il Corriere dello Sport i blancos, che cercano un allenatore più esperto di Arbeloa, sono pronti a tornare sul tecnico livornese, già avvicinato nel 2019 e nel 2021 In estate possibile tentativo per strap facebook