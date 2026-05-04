Smartness | 47 milioni per l’AI nel settore del lodging

Un investimento di 47 milioni di euro è stato destinato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel settore dell’hospitality. Si parla di come i sistemi automatizzati possano migliorare la gestione delle strutture ricettive, riducendo la necessità di intervento diretto da parte degli operatori. Questi software sono in grado di svolgere funzioni come il check-in e il rispondere alle richieste dei clienti senza l’assistenza umana.

?? Cosa scoprirai Come cambierà il lavoro del gestore alberghiero con i sistemi agentici? Cosa permette un software di fare autonomamente senza intervento umano? Perché il mercato dell'area DACH è il prossimo obiettivo strategico? Come ha fatto una startup trentina a sopravvivere al blocco Covid??? In Breve Round guidato da United Ventures e CDP Venture Capital con partecipazione di Partech. Startup trentina nata nel 2020 che opera già in oltre 40 Paesi. Obiettivo espansione strategica verso .🔗 Leggi su Ameve.eu

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