Caf Cisl Romagna oltre 47 milioni di rimborsi Irpef alle famiglie nel 2025 Servizio vicino ai cittadini

Nel 2025, il Caf Cisl Romagna ha erogato oltre 47 milioni di euro in rimborsi Irpef alle famiglie della regione. L’assistenza fiscale rappresenta un servizio importante per molti cittadini, che si rivolgono all’organizzazione per ricevere supporto nella gestione delle pratiche fiscali. La presenza sul territorio e l’offerta di servizi vicini ai cittadini sono elementi chiave dell’attività del centro.

Il Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote e i comuni dell'entroterra L’assistenza fiscale si conferma un pilastro strategico per l’economia reale delle famiglie romagnole. I dati consolidati dell’attività 2025 del Caf Cisl Romagna delineano un quadro di profonda vicinanza al cittadino: attraverso le 115.384 pratiche gestite nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, l’organizzazione ha garantito una tutela capillare del potere d’acquisto per migliaia di lavoratori e pensionati. Il dato centrale dell’analisi è l'impatto economico generato dall'attività di consulenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

