Sleeve gastrectomy | causa da 1,5 milioni per la morte di una donna

Una donna è deceduta a seguito di un intervento di sleeve gastrectomy, con una causa stimata di circa 1,5 milioni di euro in risarcimento. Le indagini della Procura hanno accertato che una sutura chirurgica avrebbe contribuito al decesso e sono state analizzate le procedure pre-operatorie svolte. Periti incaricati hanno evidenziato alcune mancanze nelle analisi e nei controlli precedenti all’intervento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una sutura chirurgica a causare il decesso?. Quali analisi pre-operatorie mancano secondo i periti della Procura?. Perché la paziente è stata dimessa nonostante i test radiologici?. Chi dovrà stabilire la responsabilità medica nel tribunale di Ravenna?.? In Breve Familiari chiedono 1,5 milioni di euro alla clinica di Roma e al chirurgo.. Periti Zaccaroni e Fedeli segnalano analisi pre-operatorie mancanti e referto incompleto.. La donna è deceduta il 23 agosto 2023 dopo l'intervento del 28 luglio.. A Ravenna la giudice Romagnoli ha nominato un consulente tecnico d'ufficio.. I familiari di una sessantaduenne ravennate sono scesi in campo con una causa civile contro una clinica di Roma e il chirurgo operatore, chiedendo un risarcimento che supera 1,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sleeve gastrectomy: causa da 1,5 milioni per la morte di una donna 10y love, “white moon” destroys family, breaks legs, jailed. Reborn, demands blood. Notizie correlate Leggi anche: Compra una casa da sogno sul fiume, poi scopre la verità: “Qui dentro c’è stata una morte violenta”. Scatta la causa da 425mila dollari Leggi anche: Zampolli denuncia Fedez: una clamorosa causa da 5 milioni di euro