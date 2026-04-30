Dopo aver acquistato una casa situata vicino a un fiume, una persona ha scoperto che all’interno dell’immobile si è verificata una morte violenta. La scoperta ha portato alla presentazione di una causa legale per un importo di 425mila dollari. La proprietà, che inizialmente sembrava un sogno, si è rivelata avere un passato oscuro che ha influenzato il procedimento giudiziario in corso.

Una casa da sogno, in una posizione che offre serenità e pace. Peccato per un non trascurabile dettaglio che è emerso solo dopo l’acquisto. Siamo ad Hudson, Québec, a pochi passi dal fiume Ottawa e stiamo parlando di una villetta da cartolina, immersa nel verde. Il prezzo? Quasi 1,6 milioni di dollari canadesi (circa 1,1 milioni di euro). Quello che i nuovi proprietari sostengono di non aver comprato, però, è la storia della casa. E oggi chiedono un risarcimento da 425mila dollari. Al centro della vicenda, raccontata dal Daily Mail e da CTV News, c’è una morte avvenuta sei anni fa e mai esplicitamente dichiarata, secondo i querelanti, al momento della vendita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Compra una casa da sogno sul fiume, poi scopre la verità: “Qui dentro c’è stata una morte violenta”. Scatta la causa da 425mila dollari

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