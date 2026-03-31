Un uomo vicino all'ex presidente degli Stati Uniti ha presentato una denuncia per diffamazione contro un noto rapper italiano. La causa, ancora in corso, ha un valore stimato di cinque milioni di euro. La querela riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dal cantante, che hanno portato alla decisione di avviare un'azione legale formale. La vicenda coinvolge anche altri soggetti che si sono schierati a sostegno della denuncia.

Fedez fa infuriare Paolo Zampolli. L'amico di Donald Trump, che lo ha nominato "rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali" querela per diffamazione il rapper e Mr. Marra. Al centro un post apparso su Instagram e una puntata di Pulp Podcast. Qui Fedez lo citava in relazione agli Epstein Files. Stando al Corriere della Sera, nelle sei pagine della querela depositata in procura a Milano dall’avvocato Maurizio Miculan Zampolli spiega di essere un "impegnato imprenditore in vari settori del business (dalla moda all’immobiliare)" e di avere un "rapporto pluriennale di solida e fraterna amicizia" con il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zampolli denuncia Fedez: una clamorosa causa da 5 milioni di euro

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