Gran Sasso slavina distrugge il Rifugio del Monte | nessun ferito

Una slavina si è staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, causando la completa distruzione del Rifugio del Monte. L’incidente si è verificato lungo il Sentiero Italia, un percorso di circa 8.000 chilometri che attraversa le catene montuose italiane. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’evento. Le autorità stanno valutando i danni e le misure da adottare per la ricostruzione.

Una slavina si e’ staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, uno dei principali rilievi del Gran Sasso, distruggendo quasi completamente il Rifugio del Monte, uno dei tanti inseriti nel Sentiero Italia, il percorso di 8.000 chilometri che attraversa tutta la Penisola. A darne notizia è Luigi Servi, sindaco di Fano Adriano, piccolo comune della provincia di Teramo. “Poteva essere una Rigopiano-bis – ha detto -, per un puro caso in quel momento non c’era nessuno sia nel rifugio che nei dintorni”. La struttura, nata come ristoro per i pastori durante la transumanza e ora di proprietà dell’amministrazione comunale, ha avuto negli anni diverse gestioni (fonte Ansa Video).🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gran Sasso, slavina distrugge il “Rifugio del Monte”: nessun ferito Gran Sasso, una slavina distrugge il Rifugio del Monte: nessun ferito Notizie correlate Slavina si stacca e distrugge un rifugio sul Gran Sasso, il sindaco: "Poteva essere una Rigopiano-bis"Tragedia sfiorata sul Gran Sasso dove una slavina nelle ultime ore si è staccata sul monte Corvo, a 1. Gran Sasso, valanga distrugge il rifugio: riapre il caso del passato? Cosa sapere Una valanga distrugge il rifugio dello Stazzo di Solagne nel Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gran Sasso, valanga distrugge Rifugio del Monte a Fano Adriano; Slavina si stacca e distrugge un rifugio sul Gran sasso, il sindaco: Poteva essere una Rigopiano-bis; Gran Sasso, una slavina distrugge il Rifugio del Monte: nessun ferito; Slavina distrugge rifugio sul Gran Sasso: nessun ferito. Gran Sasso, slavina distrugge il Rifugio del Monte: nessun feritoUna slavina si e' staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, uno dei principali rilievi del Gran Sasso, distruggendo quasi completamente il Rifugio del ... panorama.it Slavina distrugge un rifugio sul Gran Sasso, il sindaco di Fano Adriano: poteva essere una Rigopiano-bisSlavina sul Gran Sasso distrugge il Rifugio del Monte a 1.650 metri, punto di riferimento per escursionisti e pastori. greenme.it Una slavina si è staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, uno dei principali rilievi del Gran Sasso, distruggendo quasi completamente il Rifugio del Monte, uno dei tanti inseriti nel Sentiero Italia, il percorso di 8.000 chilometri che attraversa tutta la Penisola - facebook.com facebook Valanga sul Gran Sasso, rifugio raso al suolo: "Poteva essere un Rigopiano bis" #valanga x.com