Durante la gara di slalom a Pettoranello, Amatruda ha vinto con la sua Radical SR4, riuscendo a ribaltare la classifica nella seconda manche. L’incidente che ha coinvolto Miglionico, causando il blocco della corsa, è stato uno degli episodi più discussi dell’evento. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole, con un pubblico presente per seguire le varie fasi della gara.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Amatruda a ribaltare la classifica nella seconda manche?. Chi ha causato l'incidente che ha bloccato Miglionico durante la gara?. Quanto distacco ha separato Venanzio dal primo posto sul podio?. Quali conseguenze avrà questo risultato sulla classifica del campionato assoluto?.? In Breve Venanzio chiude secondo con soli quattro centesimi di distacco da Amatruda.. Miccio conclude il podio dopo i tempi di Miglionico e Fiore.. La famiglia Battistini ha sostenuto l'evento in memoria di Gianluca Battistini.. Comunità di Pettoranello ha tributato un minuto di silenzio ad Alex Zanardi.. Pasquale Amatruda ha conquistato la 33ª edizione dello Slalom del Molise Memorial Gianluca Battistini a Pettoranello, superando Salvatore Venanzio e Silvio Fiore dopo una prestazione decisiva con la sua Radical SR4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slalom a Pettoranello: Amatruda trionfa con la sua Radical SR4

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