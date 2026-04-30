A Pettoranello si svolge questo fine settimana la trentatreesima edizione dello slalom Memorial Gianluca Battistini. La gara prevede una sfida tra diversi piloti che si confronteranno in una prova di velocità e tecnica lungo un percorso allestito sulla pista locale. L'evento, che coinvolge atleti di diverse regioni, si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza previste per competizioni di questo tipo.

? Cosa sapere Pettoranello ospita questo fine settimana la trentatreesima edizione dello slalom Memorial Gianluca Battistini.. La copertura di Aci Sport Tv con otto telecamere e un drone promuove il territorio molisano.. Pettoranello del Molise ospita questo fine settimana la trentatreesima edizione dello slalom Memorial Gianluca Battistini, seconda tappa del campionato italiano assoluto di specialità, con una copertura televisiva garantita dal canale 228 di. Il tracciato molisano si prepara ad accogliere i piloti per un appuntamento che non è solo una sfida cronometrica, ma un tributo alla memoria e una vetrina tecnologica per il settore....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slalom a Pettoranello: sfida tecnologica e memoria in pista

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