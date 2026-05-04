Skyrace Creste e Trail Anello del Resegone | appuntamento il 24 maggio

Domenica 24 maggio si svolgeranno due gare di corsa in montagna nella zona del Resegone. Si tratta dell’11ª edizione della Sky Race Creste e della 6ª edizione del Trail Anello del Resegone. Entrambi gli eventi sono organizzati in Val di Magra e coinvolgono atleti provenienti da diverse regioni. La giornata prevede percorsi in quota e tratti in salita, con partenza e arrivo presso punti indicati sul territorio.

Domenica 24 maggio torna il doppio appuntamento di running valdimagnino con l’11ª e la 6ª edizione della Sky Race Creste del Resegone A.M. Sergio Manini e del Trail Anello del Resegone promosse dal Cai Valle Imagna in collaborazione con Berbenno Runners e il patrocinio di Atletica Valle Imagna, Bim, Fisky, Comune di Brumano e Comunità Montana Valle Imagna. Dopo l’edizione con partenza dal percorso vita a Sant’Omobono Terme dello scorso anno, quest’anno l’ormai classico appuntamento di running torna a Brumano: ritrovo ore 7.00 presso il campo sportivo del paese e ore 9.00 inizio gara. Servizio cucina e pasta party dalle ore 12.00, mentre le premiazioni si svolgeranno alle ore 13.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Dalla funivia alle Creste della Giumenta: l'anello panoramico ai Piani d'ErnaUn itinerario ad anello di grande fascino, riservato a escursionisti esperti e ben attrezzati, conduce sulle creste della Costa della Giumenta, nel...

Il primo festival diffuso tra il borgo e il mare. Appuntamento il 23 e 24 maggioC’è un momento, tra il rumore delle onde e il silenzio del respiro, in cui tutto rallenta.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Skyrace Creste del Resegone e Trail Anello: appuntamento il 24 maggio; locandina2 - Terzo Tempo Sport Magazine; FISKY: IL 1° MAGGIO SI CORRE SULLE CRESTE ATTORNO AL LAGO DI COMO; 11ª Sky Race e 6° Trail del Resegone: sport e ambiente il 24 maggio.

Skyrace Creste e Trail Anello del Resegone: appuntamento il 24 maggioDopo l'edizione con partenza dal percorso vita a Sant'Omobono Terme dello scorso anno, quest'anno l'ormai classico appuntamento di running torna a Brumano. Le iscrizioni si effettuano tramite il sito ... bergamonews.it

Domenica 24 maggio Sky Race Creste del Resegone e Trail Anello del ResegoneIn programma una sky race competitiva di 15,7 chilometri e 1.350 metri di dislivello e un trail non competitivo di 15,8 chilometri con 1.100 metri Iscrizioni online entro il 23 maggio o fino al raggiu ... msn.com

Ogni anno rimango a bocca aperta nel vedere le immagini della Skyrace des Matheysins. "Queste donne e questi uomini, non sono normali, sono pazzi furiosi!" penso vedendoli scendere a rompicollo dalle creste affilate coperte di neve. Qui - facebook.com facebook