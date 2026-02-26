Dalla funivia alle Creste della Giumenta | l' anello panoramico ai Piani d' Erna

Un itinerario ad anello di grande fascino, riservato a escursionisti esperti e ben attrezzati, conduce sulle creste della Costa della Giumenta, nel Lecchese, regalando panorami spettacolari sul lago e sulla città di Lecco. Un percorso vario e scenografico, capace di alternare tratti boschivi, passaggi attrezzati e ampie vedute sulle Prealpi lombarde. La partenza più comoda è dai Piani d’Erna (1.329 metri), raggiungibili in pochi minuti con la funivia da Versasio. Gli escursionisti più allenati possono invece salire a piedi lungo il sentiero 1, che parte dal piazzale dell’impianto. Una volta in quota, si segue la strada verso la parte bassa dei piani fino a incontrare il sentiero 5, che conduce al Passo del Fò (1. 🔗 Leggi su Quicomo.it

