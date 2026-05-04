La grande estate dello sport di Sky parte da Roma e avrà quasi 7000 ore di programmazione

L’estate sportiva di Sky prenderà il via da Roma, offrendo quasi 7000 ore di programmazione. La piattaforma trasmetterà le partite di Sinner a Roma, i tornei di Wimbledon e degli US Open. Inoltre, sono in programmazione le competizioni degli Europei di Pallavolo, Nuoto e Atletica. Gli appassionati potranno seguire questi eventi attraverso vari canali e piattaforme di Sky.