Sistema sanitario regionale al collasso | a Brindisi più di 57milioni di euro di disavanzo

Il bilancio consolidato delle strutture sanitarie pugliesi al 30 aprile 2025 mostra un disavanzo complessivo di 350 milioni di euro. In particolare, nella provincia di Brindisi, il sistema sanitario regionale presenta un disavanzo superiore a 57 milioni di euro. La chiusura dei conti riguarda aziende, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della regione, evidenziando una situazione finanziaria critica nel settore.

BARI - La chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle aziende sanitarie, ai policlinici e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pugliesi, riconducibile al 30 aprile scorso, ha rilevato un disavanzo della spesa sanitaria regionale pari a 350 milioni di euro.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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