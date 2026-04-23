Pazienti oncologici abbandonati e referti istologici fantasma il Pd | Il sistema sanitario regionale è al collasso

Negli ultimi tempi sono stati segnalati casi di pazienti oncologici che non hanno ricevuto tempestivamente i referti istologici, creando difficoltà nel proseguimento delle cure. La situazione ha sollevato critiche riguardo alla gestione del sistema sanitario regionale, che viene definita al collasso. La mancanza di documenti fondamentali per le terapie ha portato a ritardi e a una perdita di opportunità di trattamento, evidenziando problemi di natura organizzativa e amministrativa.

ANCONA - «Siamo di fronte a una sistematica violazione del diritto alla salute e a una drammatica perdita di chance terapeutica per i pazienti oncologici: il ritardo nella consegna dei referti istologici non è un mero disguido burocratico, ma un ostacolo che impedisce di pianificare cure vitali.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Referti istologici bloccati: Nas contro il caos sanitario nelle MarcheFabrizio Cesetti, consigliere regionale del Pd nelle Marche, richiede l’intervento dei Nas per contrastare i ritardi nei referti istologici. Sanità, referti istologici in ritardo. Cesetti (Pd): «Violato il diritto alla salute»Ritardi fino a oltre tre mesi per la consegna dei referti istologici nelle Marche, con situazioni particolarmente critiche nell’Ast di Fermo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Referti istologici in ritardo: Da mesi ancora non so se ho un tumore maligno. Un’angoscia e sono incinta; Battaglia senza fine contro inciviltà e degrado, e c’è chi non ritira nemmeno i sacchetti; Plastic Free raccoglie 450 chili di rifiuti a Cremeno; Calcinate si mobilita per l’ambiente: grande partecipazione alla Giornata del Verde Pulito. Sanità, 4 mesi per un esame istologico: Malati oncologici abbandonatiAltra grana per la Regione: a fine 2025 è scaduta la convenzione con i laboratori di Torrette dove si processavano i campioni prelevati negli ospedali di Jesi, Senigallia e Fabriano. Lettera dei prima ... ilrestodelcarlino.it Vitri (Pd), 'pazienti oncologici abbandonati, misure sono insufficienti'(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Pazienti oncologici ancora abbandonati. La Regione cosa sta facendo davvero?. Lo chiede la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri, che racconta il caso di una donna pes ... msn.com Non solo le cure, ma anche la bellezza per le pazienti dei reparti oncologici, perché nel percorso di guarigione, oltre alla terapia, è importante anche la componente psicologica. Questa l’idea alla base della Giornata della bellezza in oncologia, promossa dall’ - facebook.com facebook Solo il 3–5% dei pazienti oncologici accede agli studi clinici Eppure si potrebbe arrivare al 40–50%. Agli IFO: 407 trial attivi 6.657 pazienti (2025) 57 studi coordinati Serve una rete dei Clinical Trial Center: ifo.it/2026/04/ricerc… x.com